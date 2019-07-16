سيدي بوزيد: سفيرة بريطانيا بتونس تعلن عن تخصيص منح دراسية لطلبة الجهة المتميزين في اللغة الانقليزية

Mardi 16 Juillet 2019
وات - نظمت اليوم الثلاثاء بلدية سيدي بوزيد جلسة عمل مع سفيرة بريطانيا بتونس "لوزي دي سوزا" .
وبين رئيس البلدية عبد القادر ناجي في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ان تنظيم هذه الجلسة يهدف الى ايجاد ارضية عمل مشترك ودعم مشاريع بلدية سيدي بوزيد.
واضاف انه تم التطرق للعمل الذي تقوم به بلدية سيدي بوزيد في مختلف المجالات وتم تقديم مشاغلها في مجال البنية الاساسية والبيئة والعمل الفلاحي، وذلك اضافة الى النظر في المنح التي يمكن ان تقدمها بريطانيا لفائدة طلبة الجهة.
من جانبها قالت سفيرة بريطانيا بتونس "لويز دي سوزا" في تصريح "لوات" "ان بريطانيا دولة صديقة لتونس وستقوم بمساعدتها على مواصلة الانتقال الديمقراطي".
واعلنت على برنامج تقديم المنح لطلبة سيدي بوزيد المتميزن في اللغة الانقليزية والمتمثل في منحة على امتداد سنة للدراسة في بريطانيا.
كما ثمنت السفيرة المجهود التشاركي الذي تعتمده بلدية سيدي بوزيد في العمل مع مختلف الاطراف في المجتمع واعدة بالعمل على احداث وتنفيذ عدد من المشاريع في الجهة في مجالات الطفولة والرياضة والاستثمار والتعاون المشترك بهدف دعم الاقتصاد في سيدي بوزيد والعمل بطريقة تتماشى مع حاجيات المواطن اليوم وفق قولها.
وانتظمت الجلسة بحضور اعضاء المجلس البلدي بسيدي بوزيد وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة.
وبين رئيس البلدية عبد القادر ناجي في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة ان تنظيم هذه الجلسة يهدف الى ايجاد ارضية عمل مشترك ودعم مشاريع بلدية سيدي بوزيد.
واضاف انه تم التطرق للعمل الذي تقوم به بلدية سيدي بوزيد في مختلف المجالات وتم تقديم مشاغلها في مجال البنية الاساسية والبيئة والعمل الفلاحي، وذلك اضافة الى النظر في المنح التي يمكن ان تقدمها بريطانيا لفائدة طلبة الجهة.
من جانبها قالت سفيرة بريطانيا بتونس "لويز دي سوزا" في تصريح "لوات" "ان بريطانيا دولة صديقة لتونس وستقوم بمساعدتها على مواصلة الانتقال الديمقراطي".
واعلنت على برنامج تقديم المنح لطلبة سيدي بوزيد المتميزن في اللغة الانقليزية والمتمثل في منحة على امتداد سنة للدراسة في بريطانيا.
كما ثمنت السفيرة المجهود التشاركي الذي تعتمده بلدية سيدي بوزيد في العمل مع مختلف الاطراف في المجتمع واعدة بالعمل على احداث وتنفيذ عدد من المشاريع في الجهة في مجالات الطفولة والرياضة والاستثمار والتعاون المشترك بهدف دعم الاقتصاد في سيدي بوزيد والعمل بطريقة تتماشى مع حاجيات المواطن اليوم وفق قولها.
وانتظمت الجلسة بحضور اعضاء المجلس البلدي بسيدي بوزيد وعدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني بالجهة.
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Par:mandhouj (France )
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