الديوان الوطني للصناعات التقلدية ينظم 12معرض جهوي متخصص في تسويق المنتوجات الحرفية خلال صيف 2019

Jeudi 11 Juillet 2019



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- كشف الديوان الوطني للصناعات التقليدية ، الخميس، عن تنظيم 12 تظاهرة جهوية متخصصة في الصناعات التقليدية ، خلال صيف 2019 ، في محاولة منه لإضفاء حركية تجارية على الجهات وتشجيع الحرفيين .وتتضمن القائمة تنظيم معرض "صنعة أجدادي لأولاد بلادي" بدار الصناعات التقليدية بالدندان من 04 إلى 13 جويلية وصالون الصناعات التقليدية بفضاء معرض سوسة الدولي من 12 إلى 21 جويلية وتنظيم معرض الوطن القبلي بفضاء معرض نابل من 12 جويلية إلى 07 أوت 2019.ويقيم الديوان، بكرنيش طبرقة ، معرضا للصناعات التقليدية من 19 إلى 28 جويلية 201 ومعرضا للصناعات التقليدية بساحة الشهداء بالحمامات المدينة العتيقة من 15 إلى 25 أوت 2019 ومعرضا للصناعات التقليدية تحت عنوان" ابداعات حرفية " بالسقيفة الكحلاء بالمهدية من 20 إلى 28 جويلية 2019.وتشهد قصيبة المديوني تنظيم معرض الصناعات التقليدية من 26 إلى 30 جويلية في حين يقام معرض "النسيج والألياف النباتية" بالقصرين من 23 إلى 27 جويلية ومعرض "الكفاءات والإبداع في الصناعات التقليدية بالمعمورة " من 27 جويلية إلى 12 أوت 2019.وينظم الديوان، بساحة الفنون بمدينة سيدي علوان، معرض الصناعات التقليدية من 20 جويلية إلى 3 أوت 2019 ويقيم معرض الصناعات التقليدية بالتوازي مع مهرجان المرقوم بوذرف من 2 إلى 6 أوت ومعرض الصناعات التقليدية بقلالة من 28 جويلية إلى 4 أوت 2019 .ويواصل الديوان، كذلك، تنظيم ايام الصناعات التقليدية لولايتي القيروان وجندوبة إلى غاية 13 جويلية 2019 بقاعة الاخبار بالعاصمة والتي ستعقبها الأيام التجارية لولايتي تونس وأريانة المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 31 أوت 2019 .وأعلن الديوان أن دورة التأطير الفني في حرفة الطلاء والتزويق على الخشب بالوحدة المركزية للتأطير الفني بالدندان ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية 2019 .