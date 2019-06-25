سيدة الونيسي: الإعلان رسميا يوم 30 جوان الجاري عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

Mardi 25 Juin 2019
وات - أفادت وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي، اليوم الثلاثاء، انه سيتم الإعلان رسميا يوم 30 جوان الجاري عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وذلك بعد انتهاء المشاروات حولها هذه الأيام والمصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة.
وأكدت الونيسي في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد القمة الإفريقية الأولى بتونس للريادة في التكنولوجيات الحديثة بعنوان "بوابة الشركات الناشئة"، أن صياغة هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل تمتّ في نطاق شراكة بين الحكومة وبقية المنظمات وبعد استشارات وطنية وجهوية مكثفة.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، المبرمج تطبيقها بين سنوات 2020 و2030 بالأساس إلى ملاءمة تكوين طلبة التعليم العالي والتكوين المهني مع تطورات سوق الشغل لتحسين نسبة الاندماج في شوق الشغل. وتبلغ نسبة البطالة حاليا في تونس 15.3 بالمائة.
وأشرف على صياغة محتوى هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لجنة قيادة تتكون من ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب منظمة العمل الدولية.
وأكدت الونيسي في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد القمة الإفريقية الأولى بتونس للريادة في التكنولوجيات الحديثة بعنوان "بوابة الشركات الناشئة"، أن صياغة هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل تمتّ في نطاق شراكة بين الحكومة وبقية المنظمات وبعد استشارات وطنية وجهوية مكثفة.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة للتشغيل، المبرمج تطبيقها بين سنوات 2020 و2030 بالأساس إلى ملاءمة تكوين طلبة التعليم العالي والتكوين المهني مع تطورات سوق الشغل لتحسين نسبة الاندماج في شوق الشغل. وتبلغ نسبة البطالة حاليا في تونس 15.3 بالمائة.
وأشرف على صياغة محتوى هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لجنة قيادة تتكون من ممثلين عن وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومكتب منظمة العمل الدولية.
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Par:BABANETTOO (France )
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