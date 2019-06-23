ياسين إبراهيم: التاريخ لن يغفر لأحزاب الشعارات التي فشلت في مقاومة الفقر والبطالة

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- انتقد رئيس حزب افاق تونس، ياسين إبراهيم، اليوم الاحد، خلال اجتماع شعبي انعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بشدة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه البلاد حاليا، مؤكدا أن "التاريخ لن يغفر لأحزاب الشعارات التي فشلت في مقاومة الفقر والبطالة" وقال إن ارتفاع حجم المديونية أصبح يهدد مصير الاجيال القادمة، علاوة على تفشي الفقر وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى تغيير منظومة الحكم الحالية التي قال إنه "ثبت فشلها"، ومعتبرا أن حزبه يمثل، وفق رايه، "الحل ضد الرداءة السياسية التي عمت بالبلاد".ويرى ابراهيم أنه يمكن بالذكاء التونسي الخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد منذ 2011، والتي تعمقت في السنوات القليلة الماضية، وفق اعتقاده، مشيرا إلى أن الاحزاب السياسية انصرفت الى "الصراع على المناصب والكراسي عوض الاهتمام بخدمة الشعب والنهوض بأوضاع البلاد" على حد تقديره .واعتبر رئيس حزب آفاق تونس أن المعركة الحقيقية اليوم هي الوقوف بجانب التونسيين في كفاحهم اليومي من اجل تحقيق مقومات العيش الكريم.وكان نائب رئيس الحزب، وليد صفر، قدم، قبل ذلك، بسطة موجزة عن ملامح البرنامج الانتخابي لافاق تونس، والذي يتضمن العمل على التغيير الجذري لمنظومة التربية والتعليم العالي في اتجاه صنع الذكاء التونسي وليس في اتجاه تخريج عاطلين جدد عن العمل.كما يقترح افاق تونس في برنامجه الانتخابي المراجعة الجذرية لمنظومة الطفولة المبكرة مع وجوب إقرار خطة وطنية لمقاومة الفقر من خلال اقتراح ضمان دخل أدنى مضمون للعائلات المعوزة، ورفع كل القيود الجبائية والإدارية والبنكية عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعزيزا لروح المبادرة.