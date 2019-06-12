رجل الأعمال االفرنسي الأصل المقيم بتونس جون جاك ديميري امام القضاء مجددا.. ...

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - نظرت ظهر اليوم الأربعاء الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف منهم فيه رجل الأعمال االفرنسي الأصل المقيم بتونس جون جاك دي ميري بالخيانة الموصوفة ...
وبالمناداة على المتهم تبين انه لم يحضر جلسة المحاكمة وقد حضر محاميه وبين للمحكمة ان منوبه سافر خارج أرض الوطن للعلاج بترخيص من وزارة الخارجية مشيرا الى انه منع أثر ذلك من الدخول مجددا الى تونس طالبا التاخير لاجل متسع حتى يتمكن منوبه من الحضور للجلسة ..
المحكمة قررت بعد المفاوضة تحديد شهر سبتمبر المقبل للنظر في القضية مجددا ..
وللتذكير فقد قضت مؤخرا الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي، بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري لمدة عامين في ما يعرف إعلاميا 'بقضية الجوسسة' وتخطيته بـ 5 آلاف دينار، والحكم بعام سجن في حق كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة .
كما قضت نفس الدائرة بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة لمدة عام مع تغريمه بـ 5 آلاف دينار، فيما عرف بقضية الفساد المالي المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي المقيم بتونس جون جاك ديميري.
اقرأ أيضا: الجواسيس الفرانسيس... أباطرة أفريقيا الجدد
وبالمناداة على المتهم تبين انه لم يحضر جلسة المحاكمة وقد حضر محاميه وبين للمحكمة ان منوبه سافر خارج أرض الوطن للعلاج بترخيص من وزارة الخارجية مشيرا الى انه منع أثر ذلك من الدخول مجددا الى تونس طالبا التاخير لاجل متسع حتى يتمكن منوبه من الحضور للجلسة ..
المحكمة قررت بعد المفاوضة تحديد شهر سبتمبر المقبل للنظر في القضية مجددا ..
وللتذكير فقد قضت مؤخرا الدائرة الجناحية السادسة المختصة في قضايا الفساد المالي، بسجن رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديميري لمدة عامين في ما يعرف إعلاميا 'بقضية الجوسسة' وتخطيته بـ 5 آلاف دينار، والحكم بعام سجن في حق كل من مستشار وزير الصحة وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة .
كما قضت نفس الدائرة بسجن المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة لمدة عام مع تغريمه بـ 5 آلاف دينار، فيما عرف بقضية الفساد المالي المتعلقة برجل الأعمال الفرنسي المقيم بتونس جون جاك ديميري.
اقرأ أيضا: الجواسيس الفرانسيس... أباطرة أفريقيا الجدد
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Par:mongi (Tunisia )
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