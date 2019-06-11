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بين فرنسا وتونس ...محاكمة مهاجر الصق راية داعش على مدرعة للجيش الفرنسي

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
باب نات - شرعت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية تعلقت باقدام مهاجر كان مقيم بفرنسا بالصاق راية داعش على مدرعة للجيش الفرنسي باحدى شوراع فرنسا وقد وجهت للمتهم تهم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي والاشادة بالجرائم الارهابية والتكفير والتحريض على الكراهية والتباغض بين الاديان حيث كان يمجد تنظيم داعش الارهابي ويتواصل مع بعض مقاتليه في سوريا عبر السكايب والفايس بوك كما اقدم على الصاق راية داعش على مدرعة للجيش الفرنسي خلال تواجدها في إحدى انهج باريس ...
باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وبين انه يعاني من امراض نفسية نافيا تواصله مع أي عناصر ارهابية تقاتل ضمن تنظيم داعش الارهابي موضحا انه متزوج وله طفل طالبا من المحكمة التخفيف عنه قدر الإمكان ...

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.....


  
  
     
  
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