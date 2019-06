Mission annuelle d’AmCham Tunisia aux Etats-Unis les 12 et 13 juin 2019

Samedi 08 Juin 2019



Communiqué de Presse -

La mission annuelle « Door Knock / Porte à Porte » organisée par AmCham Tunisia à Washington DC, est prévue les 12 et 13 juin 2019. La prestigieuse délégation de hauts niveaux, composés de douze femmes et hommes d'affaires tunisiens est conduite par M. Naceur Hidoussi, président d'AmCham Tunisia.La délégation AmCham est composée de Mr Mondher Ben Ayed (TMI), Mr.Khaled Babbou (Tunisie Courtage), Me Mohamed Zaanouni (Zaanouni Law Firm), Ms Rym Bedoui Ayari (Consultante), Mr.Noureddine Hajji ( Ernest & Young), Mr.Kamel Zarrad ( Sartex Group), Mr.Mehdi Ben AbdallahV(Excalibur International Advisory EXIA) , Mr.Islem Mbarek (Albadr Aerospace), Me.Jed Mrabet (Cabinet Jed Mrabet), Ms.Maha Ben Hmidane (UPC North Africa Renewables) et Mr.Mohamed Ali Ben Ayed (Al Badr group).La délégation tunisienne est particulièrement honorée d'être accompagnée de Monsieur le Ministre du Commerce, M. Omar El Behi, qui participera également au deuxième tour de la réunion de la Commission économique mixte (JEC) du 14 juin 2019. AmCham Tunisia représentera fièrement le secteur privé tunisien.Des réunions sont prévues avec des sénateurs, des membres du Congrès, des Think Tanks, d'autres représentants du gouvernement américain et la chambre de commerce américaine qui organisera le 13 juin une conférence en présence des chambres de Commerce Américaine d’Afrique du Nord ; AmCham Tunisia, AmCham Algeria, AmCham Morocco et AmCham Libya.Le commerce, le développement économique, ainsi que les opportunités de croissance exploitables entre la Tunisie et les États-Unis dans le secteur de l’industrie de pointe (c.-à-d. Automobile / aviation); les énergies renouvelables; et les secteurs du design, de l'ingénierie et de la construction seront à l’ordre du jour.Les représentants du gouvernement américain et le Congrès continuent d’appuyer la transition et la démocratie tunisiennes et de favoriser les possibilités de croissance économique et commerciale des deux pays. La Tunisie, est perçue, par les marchés américains et autres, non comme un petit pays d'Afrique du Nord, mais comme le portail vers l'Afrique émergente, et ayant un accès efficace et compétitif aux marchés européens lucratifs, et des opportunités de reconstruction dans les pays voisins tels que la Libye.