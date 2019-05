Ooredoo gâte les mamans pour la fête des mères

Jeudi 23 Mai 2019



Communiqué de Presse -

Ooredoo Tunisie met les mamans à l’honneur et lance le jeu « Fête des mères », permettant ainsi à ses abonnés de gagner des prix exceptionnels.Les gagnants pourront offrir à leurs mamans un pack Omra, un séjour en Turquie et un séjour SPA pour deux personnes dans un hôtel 5* en Tunisie. Un pack électroménager est aussi à gagner pour les amateurs de bonne cuisine.Tout a été pensé pour gâter les mamans. Il ne reste plus qu’y participer !Pour tenter de gagner l’un des cadeaux proposés, il suffit d’effectuer une recharge de 3dt et plus durant la période du 23 au 25 mai !Les abonnés qui n’ont pas rechargé leurs comptes pendant la période de la promo peuvent également participer gratuitement au jeu en remplissant un ou plusieurs coupon(s) de participation dans les boutiques Ooredoo.