ارتفاع قيمة صادرات منتجات الصيد البحري بنسبة 41 بالمائة حتى موفى افريل 2019

Vendredi 17 Mai 2019



وات

- ارتفعت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري، مع موفى افريل 2019، بنسبة 8ر41 بالمائة لتبلغ 5ر192 مليون دينار (م د) مقابل 8ر135 م د، في نفس الفترة من سنة 2018، وفق معطيات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة.وبينت الوزارة ان كمية الصادرات زادت، مع نهاية افريل 2019، بنسبة 35 بالمائة لتصل الى نحو 7ر9849 طن مقابل 7ر7297 طن في الفترة ذاتها من سنة 2018.ويعود هذا التطور الى ارتفاع صادرات "الورقة" المتأتية من تربية أسماك المياه المالحة (3ر22 بالمائة) وسلطعون البحر (132 بالمائة) ومصبرات التن (322 بالمائة) ومصبرات السردين (55 بالمائة ) والقمبري (2ر18 بالمائة) في شهر افريل 2019.واوضحت الوزارة ان صادرات سلطعون البحر في شكله المجمد، بلغت نهاية افريل 2019، نحو 7ر1234 طن بقيمة 9ر10 م د، في حين بلغت صادرات السلطعون مقارنة بسنة 2018 نحو 1ر762 طن بقية 7ر4 م د.وتتوجه صادرات سلطعون البحر، أساسا، الى آسيا ولا سيما كوريا الجنوبية (7ر335 طن) والفيتنام (6ر302 طن) وتايلندا (7ر279 طن) واندونيسيا (5ر92 طن).وتستاثر في اوروبا، ايطاليا بالنصيب الاوفر من صادرات سلطعون البحر بما يزيد عن 80 طن ثم اسبانيا (2ر26 طن).وفي أمريكا الشمالية تصدر تونس سلطعون البحر الى كندا (4ر11 طن)كما تصدر الى استراليا (10 طن).وبلغت صادرات "الورقة" في شهر افريل 2019، نحو 1ر1428 طن بقيمة 4ر20 م د، أي بنسبة تطور قدرها 37ر14 بالمائة.وتتوزع صادرات الورقة، خاصة، على كل من · السعودية (400 طن) والأردن (352 طن) والامارات (248 طن) وليبيا (285 طن) وايطاليا (104طن) وتوزعت الصادرات التونسية على 39 وجهة وتنفرد الدول العشر الأولى بـ 92 بالمائة من قيمة الصادرات الجملية، منها ايطاليا بـ 35 بالمائة.في المقابل بلغت واردات منتجات الصيد البحري، خلال شهر افريل لسنة 2019، حوالي 4ر18122 طن بقيمة 94 من د مقابل 14000 طن (7ر72 م د)، خلال نفس الفترة من سنة 2018.