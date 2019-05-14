النهضة تدين حملات التشويه ضد قياداتها وتؤكد ان الأساليب النوفمبريّة لن تنطلي على الرأي العام

Mardi 14 Mai 2019



بلاغ صحفي

- عمدت بعض المواقع الافتراضية المشبوهة إلى ترويج أخبار وتصريحات زائفة نسبتها إلى عدد من قيادات حركة النّهضة وأعضاء كتلتها النيابية نذكُر من ذلك مثلا ما نُسب إلى النائب بشير اللزام من دعوته إلى تغريم المفطرين وايداعهم السجون، وما قيل في شأنِ النائب حسين الجزيري بخصوص فضل رئيس أجنبي على تونس، وغيرهَا من الإشاعات الأخرى .1- تدين بشدّة الأطراف التي تقف وراء هذه الأخبار الزائفة المكذوبَة بقصد مغالطة الرأي العامّ والإساءة المجانية لحركة النهضة.2- تؤكد أن مثل هذه الأساليب النوفمبريّة لن تنطلي على الرأي العام الوطني والدولي وأن مواقف الحركة تكتسي من الوضوح والنضج ما يجعلهَا تَقطع الطريق أمام كل المغالطات.3- تُراهن على وعي التونسيين ويقظتِهم لإحباط مخططات توتير الساحة السياسيّة وبثّ الفُرقة بين مُختلف مكونات المجتمع التّونسي.