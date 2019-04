Orange inaugure son premier « Orange Digital Center » en Tunisie

Jeudi 25 Avril 2019



Communiqu de Presse -





Orange Digital Center, catalyseur de linnovation

Orange inaugure ce jour Tunis un tout nouveau concept de lieu entirement ddi linnovation, Orange Digital Center , en prsence de Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de la Communication et de lEconomie Numrique, Abdelkoddous Saadaoui, Secrtaire d'État tunisien charg de la Jeunesse, Alioune Ndiaye, Directeur Gnral dOrange Afrique et Moyen-Orient, Christine Albanel, Directrice RSE, Diversit, partenariats et Solidarit et Prsidente dlgue de la Fondation Orange et Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie.Orange Digital Center est un dispositif daccompagnement de lcosystme des startups qui couvre un large champ dactivits. De la formation de jeunes au codage, en passant par laccompagnement, lacclration des start-up et linvestissement dans ces jeunes pousses, ces nouveaux lieux adresseront tous types de publics. Cest une nouvelle preuve de la capacit dOrange agir en tant quacteur responsable, accompagnant la transformation numrique et linnovation locale dans tous les pays o loprateur est implant.Je suis trs fier dinaugurer le premier Orange Digital Center Tunis. Dici la fin de cette anne, nous nous doterons de structures similaires au Sngal, en Cte dIvoire, en Jordanie, au Cameroun, au Burkina Faso et en Sierra Leone. Ds 2020, le Maroc, lEgypte puis lensemble des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient auront leur Orange Digital Center. Ces nouveaux espaces, ddis au dveloppement de nos pays par le digital, ont vocation consolider le positionnement dOrange en tant quacteur de rfrence de la transformation digitale des pays dans lesquels nous sommes prsents. Fonctionnant en rseau, ces lieux permettront un change dexpriences et dexpertises qui bnficieront aussi bien aux tudiants, aux jeunes diplms ou non diplms, aux jeunes en reconversion professionnelle ainsi quaux entrepreneurs. Nous travaillerons donc en troite collaboration avec lensemble des parties prenantes, dont les gouvernements et le monde acadmique, afin de renforcer lemployabilit de ces jeunes et les encourager entreprendre et innover indique Alioune Ndiaye, Directeur Gnral dOrange Afrique et Moyen-Orient.Christine Albanel, pour sa part, dclare : La mission de la Fondation Orange, dans les pays o elle opre, est de faire du numrique une chance pour tous. Cette nouvelle initiative sinscrit dans lambition de placer linclusion numrique au cur de notre engagement socital. Le Fab Lab Solidaire, qui participe aux programmes de la Fondation sur linclusion, est une passerelle qui va permettre aux jeunes de dvelopper de nouvelles comptences et de se placer rsolument dans un parcours professionnalisant .Orange Digital Center runit ainsi dans un mme espace quatre programmes stratgiques : lcole du code, le Fablab Solidaire, Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa.- Lcole du code est un centre technologique libre daccs et totalement gratuit, qui propose des formations et des animations pour la communaut des jeunes dveloppeurs, geeks et des porteurs dides de projets. Il sadresse particulirement aux tudiants - jeunes diplms - jeunes entrepreneurs.- Le FabLab solidaire est un atelier de fabrication numrique pour crer et prototyper avec des quipements numriques : imprimantes 3D, fraiseuses, dcoupeuses laser. ils runissent la fois les jeunes sans emploi, sans diplme et les tudiants, les jeunes diplms et les jeunes entrepreneurs.- Orange Fab est un acclrateur de start-up qui a pour objectif de construire des partenariats commerciaux au niveau national et international avec le Groupe Orange et le rseau mondial des Orange Fabs. Cest un programme de renforcement managrial et daccompagnement dans le dveloppement commercial de start-up prometteuses qui sadresse principalement aux entrepreneurs.- Orange Digital Ventures Africa est un fonds dinvestissement, dot de 50 millions deuros, pour financer les start-up innovantes des pays du continent africain et du Moyen-Orient (fintech, e-sant, nergie, edutech, govtech) qui cible les entrepreneurs.Vingt-sept universits partenaires viennent complter le dispositif en Tunisie, ainsi que cinq centres en rgion. Ils ont vocation offrir au plus grand nombre laccs et laccompagnement aux meilleurs usages des rseaux.Pour Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie : Lengagement dOrange Tunisie en faveur des jeunes, et cela depuis son lancement, est une relle success-story et 4 chiffres lillustrent parfaitement. Avec notre programme, ce sont en effet, 16 000 jeunes tunisiens qui ont t forms et accompagns au numrique, 1 800 ont bnfici de stages de reconversion professionnelle, 800 collgiens et lycens ont t initis au code et 95% dentre eux ont t recruts en Tunisie et linternational.Orange est prsent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 120 millions de clients ( fin 2018). Avec 5,2 milliards deuros de chiffre daffaires en 2018, cette zone est une priorit stratgique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert dargent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 40 millions de clients. Orange, oprateur multi services, partenaire de rfrence de la transformation numrique apporte son savoir-faire pour accompagner le dveloppement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.