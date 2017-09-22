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Economie

حجز اكثر من 4 الاف قارورة ماء معدني تحتوي على جراثيم في باجة

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - مكّنت حملات مراقبة مشتركة لمصالح الادارات الجهوية للتجارة والامن ومراقبة الاداءات والديوانة في ولاية باجة، على امتداد الايام العشرة الماضية من حجز 4032 قارورة ماء معدني أثبتت التقارير المخبرية أنها تحتوى على جراثيم، حسب ما صرح به والى الجهة، اليوم الجمعة، لمراسلة (وات).

وأفاد المدير الجهوى للتجارة، قيس اليزيدى، مراسلة (وات)، بأنه تم خلال حملة لمراقبة قطاع السجائر تمركزت خاصة بمحيط القباضة المالية بباجة حجز 1640 علبة سجائر بقيمة مالية تقدر بـ4580 دينارا، إضافة الى مراقبة عدد من المحلات التى تروّج السجائر والتثبت من وجودها حقيقة او انها وهمية ، مضيفا أنه وقع تنفيذ حملة لمراقبة العطور المقلدة تمخضت عنها حجز 172 قارورة عطر.
وتم خلال نفس الفترة حجز 25 طنا من مادة البطاطا باحد المخازن العشوائية و تحرير عدد من المحاضر ضد مرتكبي المخالفات المذكورة بمدينتى باجة وتستور.

وقد اعلن المدير الجهوى للتجارة ان هذه الحملات ستتواصل فى الفترة القادمة لتشمل مناطق عديدة في الولاية.

Publié le:2017-09-22 20:31:59

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148056

Mandhouj  (France)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 20h 51m |           
على الدولة أن تكون أكثر فرق مراقبة متعددة الاختصاصات ، لأن السوق التونسية في حالة و كأن ليس هناك دولة .



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