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Politique

تعيين ماهر السلامي مديرا لديوان رئيس الحكومة

Mardi 19 Septembre 2017
بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة تعيين ماهر السلامي مديرا لديوانه وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن رئاسة الحكومة .

وجاء في السيرة الذاتية الواردة من رئاسة الحكومة ان ماهر السلامي (56 سنة ) شغل الى حد تعيينه في الخطة الجديدة مدير المدرسة الوطنية للادارة منذ افريل 2015 كما عمل في عدد من الخطط الوظيفية بوزارة الفلاحة على غرار مدير عام الشؤون القانونية والعقارية بهذه الوزارة (افريل 2012 ) ومكلف بمامورية لدى ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع رتبة مدير عام (جانفي 2013 ) وهو متحصل على شهادة ختم الدراسة بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للادارة ومستشار المصالح العمومية منذ جوان 1987 .




Publié le:2017-09-19 14:10:01

  
  
  
  
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