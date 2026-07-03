تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة وعدد من السيارات بالطريق السيارة تونس سوسة

جدّ مساء اليوم الجمعة حادث مرور على مستوىبالطريق السيارة الرابطة بين، أسفر عن إصابةبجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تعطّل حركة المرور.وتمثل الحادث في تصادم بين، إثر انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير، وفق المعطيات الأولية.وتحولت إلى مكان الحادث وحدات من، حيث تم نقل المصابين إلىلتلقي الإسعافات اللازمة.كما تسبب الحادث في تعطّل حركة السير بالطريق السيارة في اتجاه تونس، في انتظار استكمال التدخلات ورفع العربات المتضررة وإعادة انسياب حركة المرور.