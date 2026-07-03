تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة وعدد من السيارات بالطريق السيارة تونس سوسة
جدّ مساء اليوم الجمعة حادث مرور على مستوى عين الرحمة بالطريق السيارة الرابطة بين سوسة وتونس، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تعطّل حركة المرور.
وتمثل الحادث في تصادم بين ثلاث شاحنات ثقيلة وأربع سيارات، إثر انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير، وفق المعطيات الأولية.
وتحولت إلى مكان الحادث وحدات من حرس المرور والحماية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى النفيضة لتلقي الإسعافات اللازمة.
كما تسبب الحادث في تعطّل حركة السير بالطريق السيارة في اتجاه تونس، في انتظار استكمال التدخلات ورفع العربات المتضررة وإعادة انسياب حركة المرور.
وتمثل الحادث في تصادم بين ثلاث شاحنات ثقيلة وأربع سيارات، إثر انزلاق شاحنتين من الحجم الكبير، وفق المعطيات الأولية.
وتحولت إلى مكان الحادث وحدات من حرس المرور والحماية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي سهلول ومستشفى النفيضة لتلقي الإسعافات اللازمة.
كما تسبب الحادث في تعطّل حركة السير بالطريق السيارة في اتجاه تونس، في انتظار استكمال التدخلات ورفع العربات المتضررة وإعادة انسياب حركة المرور.
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