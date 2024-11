Lancement de la deuxième phase du Tunisian Crowdfunding Tour By CnBees à partir du gouvernorat de Zaghoun

Communiqu de Presse -

Un lan innovant pour les entrepreneurs et les initiatives cologiques



La deuxime phase de la manifestation Tunisian Crowdfunding Tour By CnBees se tiendra Zaghouan du 29 novembre au 3 dcembre 2024, sous la supervision de M. Karim Berenji, gouverneur de la rgion et la participation active de multiples acteurs cls.



Un programme ambitieux lchelle nationale

Organise par le groupe CnBees en partenariat avec Banque Tuniso-Emirienne (BTE), le Conseil International des Femmes Entrepreneurs (CIFE), lOrganisation Tunisienne des Scouts, Enactus Tunisie, et BAKO Motors, avec la participation de la Caisse des Dpts et des Consignations en Tunisie (CDC Tunisie), lUnion Europenne (UE), lOrganisme International de Travail (OIT), le projet JEUNESS, le programme EU4Youth et lassociation TunisESS, cette initiative vise crer une nouvelle dynamique dans le paysage conomique de la rgion. En proposant des outils numriques et collaboratifs innovants et en les initiant aux solutions de financement novatrices reposant sur la solidarit collective et les ressources propres des Tunisiens, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives aux entrepreneurs engags. Par ailleurs, elle intgre des approches marketing cratives, visant valoriser les produits et services impact social et environnemental, tout en favorisant laccs de nouveaux marchs.Cette manifestation comprendra un Salon des projets cologiques lÉcole Suprieure dAgriculture de Mogren qui aura lieu le 29 novembre, suivi de sessions de formation dans les diffrentes dlgations du gouvernorat de Zaghouan. Ces activits permettront aux porteurs de projets une meilleure assimilation du potentiel offert par le financement participatif, ainsi que celle de lapport inestimable dune communaut active, constitue de Tunisiens responsables et mobiliss pour soutenir les entrepreneurs engags, afin de russir crer la valeur ajoute et les emplois durables.Date Activit Lieu Horaire29 novembre 2024 Salon de lentrepreneuriat environemental École Suprrieure dAgriculture de Mogren 09H00 17H0030 novembre 2024 Formation Zaghouan Sige de la municipalit de Zaghouan 10H00 11H30Formation Zriba Sige de la municipalit de Zriba 14H00 16H301er dcembre 2024 Formation El Fahs Sige de la municipalit dEl Fahs 10H00 12H30Formation Bir Mcherga Sige de la municipalit de Bir Mcherga 15H00 17H302 dcembre 2024 Formation Saouaf Centre de formation agricole de Jougar 09H00 10H30Sige de la dlgation de Saouaf 11H15 13H00Formation Nadhour Sige de la municipalit de Nadhour 15H00 17H00Il est rappeler que la premire phase du Tunisian Crowdfunding Tour By CnBees sest droule davril aot 2024 avec lorganisation de plus de 30 rencontres et sessions de formation et dinformation dans 11 gouvernorats, et la participation dacteurs majeurs tels que le CIFE, les Scouts Tunisiens et lassociation TunisESS. Ces efforts ont contribu plaidoyer du crowdfunding et inciter les entrepreneurs dvelopper des projets fort impact positif et durable.En 2025, cette dynamique sera tendue 24 gouvernorats et 272 dlgations de la Tunisie, avec la formation de 720 jeunes ambassadeurs travers le pays pour accompagner les porteurs de projets cologiques et sociaux dans la russite de leurs campagnes de crowdfunding. Par ailleurs, des centres dexpertise rgionaux seront crs pour perfectionner les dispositifs dappui aux entrepreneurs grce aux techniques de crowdsourcing environnemental et citoyen.Pour plus dinformations et sinscrire aux activits programmes : Rendez-vous sur le site : https://tunisiancrowdfundingtour.com