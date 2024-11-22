حدث في متل هذا اليوم ،22 نوفمبر
إليكم أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 22 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1718: وفاة القرصان الشهير بلاكبيرد في معركة بحرية قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية.
أحداث تاريخية:
1718: وفاة القرصان الشهير بلاكبيرد في معركة بحرية قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية.
1830: اندلاع ثورة نوفمبر في بولندا ضد الحكم الروسي، والتي استمرت حتى عام 1831.
1943: لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا، ليصبح يوم 22 نوفمبر عيد الاستقلال اللبناني.
1963: اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في دالاس، تكساس، على يد لي هارفي أوزوالد.
1975: تتويج خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانكو، ما أدى إلى استعادة الملكية.
مواليد:
1819: جورج إليوت، كاتبة إنجليزية شهيرة، واسمها الحقيقي ماري آن إيفانس.
1869: أندريه جيد، كاتب فرنسي وحائز على جائزة نوبل للآداب.
1984: سكارليت جوهانسون، ممثلة أمريكية.
وفيات:
1900: آرثر سوليفان، ملحن إنجليزي.
1963: جون كينيدي، الرئيس الـ35 للولايات المتحدة.
1986: سكارليت أوبراين، ناشطة بيئية أمريكية.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في لبنان: احتفال بذكرى استقلال لبنان عن فرنسا في عام 1943.
Generated by AI
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 297911