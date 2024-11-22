حدث في متل هذا اليوم ،22 نوفمبر

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إليكم أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 22 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1718: وفاة القرصان الشهير بلاكبيرد في معركة بحرية قبالة سواحل ولاية كارولاينا الشمالية.



...



1830: اندلاع ثورة نوفمبر في بولندا ضد الحكم الروسي، والتي استمرت حتى عام 1831.

1943: لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا، ليصبح يوم 22 نوفمبر عيد الاستقلال اللبناني.

1963: اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في دالاس، تكساس، على يد لي هارفي أوزوالد.

1975: تتويج خوان كارلوس الأول ملكًا لإسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانكو، ما أدى إلى استعادة الملكية.



مواليد:

1819: جورج إليوت، كاتبة إنجليزية شهيرة، واسمها الحقيقي ماري آن إيفانس.

1869: أندريه جيد، كاتب فرنسي وحائز على جائزة نوبل للآداب.

1984: سكارليت جوهانسون، ممثلة أمريكية.



وفيات:

1900: آرثر سوليفان، ملحن إنجليزي.

1963: جون كينيدي، الرئيس الـ35 للولايات المتحدة.

1986: سكارليت أوبراين، ناشطة بيئية أمريكية.



أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في لبنان: احتفال بذكرى استقلال لبنان عن فرنسا في عام 1943.

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