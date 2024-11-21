مجدي الكرباعي: " تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون إيطالي اساؤوا معاملة مساجين تونسيين في إيطاليا"
قال النائب السابق مجدي الكرباعي انه بحث في أسباب انتشار الرغبة في الانتحار والموت المستراب لدى المساجين التونسيين في إيطاليا.
وشدد على " هناك تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون إيطالي اساؤوا معاملة مساجين تونسيين في إيطاليا".
وكتب الكرباعي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ضحية أخرى في السجون الإيطالية
وشدد على " هناك تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون إيطالي اساؤوا معاملة مساجين تونسيين في إيطاليا".
وكتب الكرباعي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ضحية أخرى في السجون الإيطالية
علاش المساجين و خاصة منهم التوانسة عرضة للانتحار و الموت المستراب داخل السجون الإيطالية ؟
سؤال اطرحه و يطرح عليا العديد من المرات و أصبحت مقتنع اليوم أكثر من قبل ان الأسباب هي وضعية السجون و المعاملات داخلها .
تابعت مؤخراً تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون في سجن Trapani.
تم وضع 11 في السجن المنزلي و 14 تم إيقافهم عن العمل التهم هي :
التعذيب و الاعتداءات الجسدية كذلك الاهانة اللفظية و من بين الممارسات لأعوان السجون و هي :
"اصطحاب المساجين الي السجن الانفرادي ثم تعريتهم كليا و الاعتداء عليه ثم يقع سكب عليهم ماء يكون مختلط" ببول "
الأعوان "
كيفاش واحد في سجن ينجم يتحمل كل هذا ؟ و في بعض الأحيان يكون بريء صدقوني أنا نتبع في قضية تونسي بعد 06 اشهر سجن قالوا له روح راك بريئ صدقوني .
السجين في مثل هكذا ظروف يشوف الإنتحار الوسيلة الوحيدة للهروب من هذا الجحيم و من الاهانة و التعذيب و الارهاب النفسي .
الله يرحم كل السجناء الي توفوا في السجن و خاصة التوانسة الي عددهم الآن فاق 9 حالات وفاة و نحب نقول لعائلاتهم هذا سبب من أسباب موت أو انتحار أو محاولة انتحار أبنائكم "
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