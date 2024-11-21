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مجدي الكرباعي: " تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون إيطالي اساؤوا معاملة مساجين تونسيين في إيطاليا"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Novembre 2024 - 11:00 قراءة: 1 د, 17 ث
      
قال النائب السابق مجدي الكرباعي انه بحث في أسباب انتشار الرغبة في الانتحار والموت المستراب لدى المساجين التونسيين في إيطاليا.
وشدد على " هناك تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون إيطالي اساؤوا معاملة مساجين تونسيين في إيطاليا".
وكتب الكرباعي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ضحية أخرى في السجون الإيطالية
...

علاش المساجين و خاصة منهم التوانسة عرضة للانتحار و الموت المستراب داخل السجون الإيطالية ؟
سؤال اطرحه و يطرح عليا العديد من المرات و أصبحت مقتنع اليوم أكثر من قبل ان الأسباب هي وضعية السجون و المعاملات داخلها .
تابعت مؤخراً تتبعات قضائية في حق 46 عون سجون في سجن Trapani.
تم وضع 11 في السجن المنزلي و 14 تم إيقافهم عن العمل التهم هي :
التعذيب و الاعتداءات الجسدية كذلك الاهانة اللفظية و من بين الممارسات لأعوان السجون و هي :
"اصطحاب المساجين الي السجن الانفرادي ثم تعريتهم كليا و الاعتداء عليه ثم يقع سكب عليهم ماء يكون مختلط" ببول "
الأعوان "
كيفاش واحد في سجن ينجم يتحمل كل هذا ؟ و في بعض الأحيان يكون بريء صدقوني أنا نتبع في قضية تونسي بعد 06 اشهر سجن قالوا له روح راك بريئ صدقوني .
السجين في مثل هكذا ظروف يشوف الإنتحار الوسيلة الوحيدة للهروب من هذا الجحيم و من الاهانة و التعذيب و الارهاب النفسي .
الله يرحم كل السجناء الي توفوا في السجن و خاصة التوانسة الي عددهم الآن فاق 9 حالات وفاة و نحب نقول لعائلاتهم هذا سبب من أسباب موت أو انتحار أو محاولة انتحار أبنائكم "


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