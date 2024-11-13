حدث في متل هذا اليوم،13 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>

في 13 نوفمبر، شهد العالم العديد من الأحداث التاريخية المهمة، ومن أبرزها:



1907 - اكتشاف مناجم النحاس في بوتومايو، بيرو، التي أصبحت فيما بعد مصدرًا مهمًا للثروة المعدنية في المنطقة.

1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف تعزيز السلام والتعاون الدولي عبر التعليم والثقافة.



...



1970 - كارثة إعصار بولا: إعصار قوي يضرب شرق باكستان (بنغلاديش حاليًا) ويودي بحياة أكثر من 300,000 شخص، ليصبح من أكثر الأعاصير دمارًا في التاريخ.

1985 - انفجار بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا، ما أدى إلى انزلاقات طينية ضخمة تسببت في وفاة أكثر من 23,000 شخص في مدينة أرميرو.

1994 - اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ، بعد توقيعها في 26 أكتوبر من نفس العام.

2015 - وقوع الهجمات الإرهابية في باريس، حيث هاجم مسلحون مواقع مختلفة في المدينة، ما أدى إلى مقتل 130 شخصًا وإصابة المئات.

Generated by AI