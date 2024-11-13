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حدث في متل هذا اليوم،13 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 06:48 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في 13 نوفمبر، شهد العالم العديد من الأحداث التاريخية المهمة، ومن أبرزها:

1907 - اكتشاف مناجم النحاس في بوتومايو، بيرو، التي أصبحت فيما بعد مصدرًا مهمًا للثروة المعدنية في المنطقة.
1945 - تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهدف تعزيز السلام والتعاون الدولي عبر التعليم والثقافة.
...

1970 - كارثة إعصار بولا: إعصار قوي يضرب شرق باكستان (بنغلاديش حاليًا) ويودي بحياة أكثر من 300,000 شخص، ليصبح من أكثر الأعاصير دمارًا في التاريخ.
1985 - انفجار بركان نيفادو ديل رويز في كولومبيا، ما أدى إلى انزلاقات طينية ضخمة تسببت في وفاة أكثر من 23,000 شخص في مدينة أرميرو.
1994 - اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ، بعد توقيعها في 26 أكتوبر من نفس العام.
2015 - وقوع الهجمات الإرهابية في باريس، حيث هاجم مسلحون مواقع مختلفة في المدينة، ما أدى إلى مقتل 130 شخصًا وإصابة المئات.
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