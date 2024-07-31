حمام الأنف: محاصرة عنصرين خطيرين محل 40 منشور تفتيش

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تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف وإثر نصبهم لكمين محكم من تحديد مكان تواجد عنصرين خطيرين محل العديد من مناشير التفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة وذلك من اجل تورطهم في العديد من قضايا ترويج المخدرات و السرقات و العنف...



هذا و تم بالتنسيق مع النيابة العمومية تم القبض عليهما بجهة برج السدرية وحجز صفائح مخدر القنب الهندي و 17 قرص مخدر نوع "ايريكا".





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بعرض هويتيهما على الناظم الآلي تبين أن الاول محل 22 و الثاني محل 18 منشور تفتيش لفائدة جهات مختلفة من أجل السرقة و ترويج المخدرات و العنف، بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

