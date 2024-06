Tunisie: La Banque Centrale décide de maintenir le taux directeur inchangé à 8%

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61a20474bf0b88.84916228_ojmilpqkgnfeh.jpg width=100 align=left border=0>

Le Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie a dcid, lors de sa runion du 20 juin 2024, de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchang 8%.



Le Conseil dAdministration de la Banque Centrale de Tunisie sest runi le 20 juin 2024 et a pass en revue les rcents dveloppements conomiques et financiers lchelle internationale et nationale, et les perspectives de linflation moyen terme.





Sur le plan international, la dtente progressive du rythme de progression des prix la consommation sest poursuivie au cours des derniers mois, quoiqu un rythme relativement lent. Les rcentes prvisions internationales tablent sur une convergence lente de linflation vers les cibles des banques centrales, en relation avec les pressions la hausse des prix internationaux des produits de base et des matires premires.

En dpit dun certain optimisme des marchs lgard dun desserrement montaire gnralis, les perspectives dune inflation tenace continueraient de peser sur lorientation de la politique montaire des banques centrales des principales conomies.



Sur le plan national, la croissance conomique sest accrue modrment de 0,2% (en glissement annuel) au premier trimestre 2024. Les derniers indicateurs conjoncturels disponibles laissent entrevoir un redressement progressif de lactivit au cours du deuxime trimestre 2024, qui sera soutenu par la reprise de lactivit dans le secteur agricole et le renforcement des activits du secteur des services.

Le dficit courant sest rduit -1.581 MDT (ou -0,9% du PIB), au terme des cinq premiers mois de lanne 2024, contre -3.596 MDT (ou -2,3% du PIB) une anne auparavant. Ce rsultat est d, notamment, la poursuite de la contraction du dficit commercial (FOB-CAF) qui sest situ -6.413 MDT (contre -8.101 MDT fin mai 2023), soutenue par la bonne performance du secteur olicole. Net t la poursuite du creusement du dficit nergtique dont la part dans le dficit commercial est passe de 57,8% au cours des cinq premiers mois de 2023 77,6% durant la mme priode de lanne 2024, la balance courante aurait t excdentaire.



Les rserves de change ont poursuivi leur consolidation pour atteindre 23.620 MDT (ou 108 jours dimportation), la date du 19 juin 2024, contre 22.728 MDT (ou 98 jours dimportation) une anne auparavant.



Au niveau des prix la consommation, le taux dinflation sest stabilis 7,2% (en glissement annuel) au mois de mai 2024 contre 9,6% une anne auparavant, la faveur dune relative dtente de linflation sous-jacente hors produits alimentaires frais et produits prix administrs qui sest tablie 7,3% en mai contre 7,5% le mois prcdent, et ce, en dpit de lacclration du rythme de progression des prix des produits alimentaires frais (10,8% en mai contre 9,7% en avril 2024).

Les perspectives des prix la consommation laissent prsager une dtente graduelle de linflation, mais restent entoures de risques haussiers, qui demeurent actifs sur le court et le moyen terme et pourraient driver, notamment de la remonte des prix internationaux des produits de base et de lnergie sur fond dexacerbation des tensions gopolitiques, du stress hydrique, et de la situation des finances publiques surtout, en labsence de mobilisation des ressources extrieures.



Le Conseil considre que les risques entourant la trajectoire future de linflation incitent la prudence et la patience, et quil est important de continuer soutenir le processus de convergence de linflation vers des niveaux soutenables. Il dcide de maintenir le taux directeur de la Banque Centrale de Tunisie inchang 8%.