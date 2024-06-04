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سرقة منزل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في القنطاوي

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 17:57 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفادت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 مروى براهم بتقدّم مواطن إلى مركز الإستمرار بحمام سوسة يوم السبت الماضي غرّة جوان للإعلام عن تعرّض منزل شقيقه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوفي إلى السرقة من طرف مجهولين.

وكشفت المعاينات الأوليّة تعرض منزل المتضرّر الكائن بمنطقة القنطاوي إلى السرقة باستعمال التسوّر والخلع عبر الولوج من باب المطبخ الخلفي والإستيلاء على تلفاز قديم وكميّة من النحاس.

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وأضافت براهم في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ هويّة الجناة ماتزال مجهولة، لافتة إلى أنّه تمّ تسخير الشرطة الفنيّة والعلميّة قصد رفع البصمات إن وجدت في انتظار ورود نتائجها.


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