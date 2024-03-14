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العكرمي يزور سجن المرناقية ويتحدث عن ابتسامة الغنوشي وهدوء وطمأنينة علي العريض‎

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Publié le Jeudi 14 Mars 2024 - 17:02 قراءة: 0 د, 34 ث
      
افاد الاربعاء 13 مارس، الناشط السياسي والمحامي الازهر العكرمي بأنه تحول الي سجن المرناقية أين زار كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالنهضة علي العريض.

وتحدث العكرمي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بكل من الغنوشي والعريض في تدوينة خلفت عديد التفاعلات وصلت الي حد سب وشتم العكرمي ووصفه بعميل الخوانجية.

...

وأشاد العكرمي في تدوينته بصبر وطمأنينة وهدوء الغنوشي وعلي العريض منتقدا في المقابل ما وصلت اليه البلاد من قسوة وتشفي وروح استئصال حسب تعبيره.

يذكر ان العكرمي كان موقوفا في سجن المرناقية في علاقة بقضية التٱمر على امن الدولة قبل ان يتم قبول مطلب الافراج عنه في جويلية الماضي.


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