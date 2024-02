Le nouveau Samsung Galaxy A15 est enfin disponible en Tunisie

Communiqué de Presse - Samsung Electronics Tunisie, annonce le lancement officiel de son nouveau smartphone de la gamme A en Tunisie. Il s’agit du Galaxy A15, qui vient rejoindre les Galaxy A05 et A05s récemment commercialisés sur le marché tunisien.

Composée de smartphones Android entrée de gamme, la série Galaxy A vise à offrir les dernières innovations Galaxy à un prix abordable, rendant ainsi une technologie impressionnante accessible à tous.



Galaxy A15, performances exceptionnelles, autonomie longue durée, et interface facile à utiliser



Les Galaxy A05 et A05s les smartphones les plus abordables

Le Galaxy A15 est doté d’un écran Super AMOLED2 ultra fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, permettant des transitions de scène à scène incroyablement fluides dans les vidéos et les jeux, ainsi qu'une luminosité de 800 nits. Il affiche des couleurs contrastées et claires et permet une expérience visuelle impressionnante en Full HD+.Le Galaxy A15 est doté aussi d’un appareil photo principal de 50 MP qui permet de capturer des photos incroyables, d’un objectif ultra grand angle de 5 MP et d’un objectif macro de 2 MP pour les paysages et les gros plans et d’un appareil photo frontal de 13 MP pour des selfies réussis.La puissante batterie de 5000 mAh garantit une expérience d’utilisation fiable et peut grâce à la fonction de charge rapide, raccourcir les pauses de recharge, permettant un streaming ou un jeu en toute tranquillité. Grâce à la grande mémoire interne, les albums de musique, les vidéos et les jeux préférés sont toujours à portée de main. Et si cette mémoire n’est pas suffisante, le nouveau smartphone Galaxy A15 permet d’étendre la capacité de stockage jusqu’à 1 TB avec une carte microSD.Le Galaxy A15 est disponible en 4 couleurs : jaune, bleu claire, et bleu nuit.Les smartphones Galaxy A05 et Galaxy A05s sont conçus pour durer, ils sont parfaits pour les utilisateurs de tous âges grâce à leurs batteries longue durée d'une capacité de 5000 mAh associée à des capacités de charge ultra-rapides améliorées de 25 W, permettant d'atteindre 48% de charge en seulement 30 minutes.Les Galaxy A05 et Galaxy A05s possèdent tous les deux un écran amélioré de 6,7 pouces avec Infinity-U Display, qui permet de profiter d’une expérience d’affichage large. De plus, les Galaxy A05 ont une qualité d’affichage améliorée avec une résolution FHD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement réactif rapide de 90 Hz pour des transitions fluides.En ce qui concerne l’appareil photo, les Galaxy A05 et A05s disposent d’un appareil photo principal haute résolution amélioré de 50 MP conçu pour aider les utilisateurs à immortaliser les moments les importants de leurs vies.Le Galaxy A05s est équipé d'un appareil photo à triple objectif soutenu par un capteur macro 2 MP et un capteur de profondeur 2 MP tandis que double objectif du Galaxy A05s est pris en charge par un capteur de profondeur de 2 MP, permettant de saisir les moindres détails de la vie. Quant à la caméra selfie frontale, elle est passée à 13 MP sur le Galaxy A05s et à 8 MP sur le Galaxy A05, permettant de capturer des selfies plus lumineux et plus clairs.En termes de mémoire et de stockage, les Galaxy A05 et A05s sont dotés de 6 Go de RAM + 128 Go de RAM de stockage, extensible jusqu'à 1 To, les utilisateurs disposeront ainsi de beaucoup d'espace disponible pour toutes leurs photos et fichiers.Le Galaxy A05 est disponible en 3 couleurs : noir, vert et silver. Quant au Galaxy A05s est disponible en noir et silver.