دعوة للجلسة العامة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية بالكاف

بلاغ صحفي - تدعو الهيئة التأسيسية للشركة الأهلية الجهوية " السوق التضامني " إلى الجلسة العامة التأسيسية ستنعقد بتاريخ 08 مارس 2024 بمقر الولاية على الساعة التاسعة صباحا



جدول الأعمال :





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1- انتخاب أعضاء مجلس إدارة فعلى الراغبين في تقديم ترشحاتهم لعضوية مجلس إدارة الشركة الاتصال بأعضاء الهيئة التأسيسية وتعمير مطلب في الغرض بمقر الشركة بشارع الضاوي حنابلية قبالة الشركة التونسية لتوزيع المياه (نقطة عرض وبيع منتجات المرأة الريفية بالكاف) وحدد أخر اجل لإيداع المطالب 07 مارس 2024.



2- اعتماد النظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية



3- تعيين مراقب حسابات للشركة: فعلى الراغبين من المسجلين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية في الترشح تقديم ملفاتهم أو إرسالها إلى مقر الشركة بالعنوان المذكور حدد أخر اجل بتاريخ 07 مارس 2024.











- الهيكل : الشركة الاهلية الجهوية للمراة الريفية بالكاف



"السوق التضامني"



- رأس مال الشركة القابل للاكتتاب 20.000 دينار (عشرون ألف دينارا)



- المقر الاجتماعي : شارع الضاوي حنابلية الكاف الغربية7111



- الموضوع : إنتاج وتحويل وتثمين وبيع المنتوجات الفلاحية والمحلية للمرأة الريفية



- تاريخ و مكان إيداع مشروع العقد التأسيسي النموذجي : 06/02/2024 بالمحكمة الابتدائية بالكاف تحت عدد 6



- عدد الحصص التي سيقع اكتتابها 50 حصة مقابل أربعة مائة دينار ( 400 دينارا) للحصة الواحدة



- الأجل المفتوح للاكتتاب من 8 فيفري 2024 إلى 7 مارس 2024



لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بــ : هدى الشفري على الهاتف : 794 108 53