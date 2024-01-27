Babnet

الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: غدا انطلاق أولى سفرات السفينة الجديدة ''المحيط''

Publié le Samedi 27 Janvier 2024 - 15:31 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أن أولى سفراتها على متن السفينة الجديدة ''المحيط'' ستنطلق يوم غد الأحد 28 جانفي 2024
على الساعة منتصف النهار والنصف من المحطة البحرية بصفاقس وذلك بعد استكمال الإجراءات الضرورية للاستغلال.

ودعت الشركة المسافرين إلى المحافظة على السفينة حتى تستمر خدماتها المسداة على أكمل وجه.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 281135


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Angola CAN_2024 - Namibie CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Nigeria CAN_2024 - Cameroun CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 16:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 16:05 Tunis
All Radio in One    
*.*.*