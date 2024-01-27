الشركة الجديدة للنقل بقرقنة: غدا انطلاق أولى سفرات السفينة الجديدة ''المحيط''

أفادت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة أن أولى سفراتها على متن السفينة الجديدة ''المحيط'' ستنطلق يوم غد الأحد 28 جانفي 2024
على الساعة منتصف النهار والنصف من المحطة البحرية بصفاقس وذلك بعد استكمال الإجراءات الضرورية للاستغلال.
ودعت الشركة المسافرين إلى المحافظة على السفينة حتى تستمر خدماتها المسداة على أكمل وجه.
على الساعة منتصف النهار والنصف من المحطة البحرية بصفاقس وذلك بعد استكمال الإجراءات الضرورية للاستغلال.
ودعت الشركة المسافرين إلى المحافظة على السفينة حتى تستمر خدماتها المسداة على أكمل وجه.
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