منوبة : تحضيرا لرأس السنة الميلادية...حجز كميات هامة من المرطبات المجمدة غير صالحة للاستهلاك

قامت الفرقة لجهوية للشرطة البلدية بمنوبة بحملة مشتركة رفقة أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية على المحلات المعدة لصنع وبيع المرطبات مرجع نظر بلدية طبربة، حيث أسفرت عن حجز 285 قطعة مرطبات مجمدة، 14 كلغ مرطبات مجمدة، 13 بلاطو مرطبات مجمدة، 5 كلغ من العجين المجمد، و 3 كلغ من الشكلاطة غير صالحة للاستهلاك، وكلغرامين من الحلوى منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك.



وقد تعهدت الهيئة بإتمام اجراءات الاتلاف بعد الحصول على الأذن من حاكم الناحية.

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