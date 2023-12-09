القبض على عصابة قصر قاموا ب 14 عملية سرقة منازل ومحلات تجارية

تمكن أمس اعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر من إيقاف عصابة قصر اقترفوا عدة سرقات لمنازل ومحلات تجارية.



وكان منطلق الابحاث في القضية على اثر توفر معلومات لدى اطارات وأعوان مصلحة المتابعة الميدانية بادارة شرطة النجدة مفادها ارتكاب قاصرين سلسلة من السرقات من داخل محلات سكنية و محلات تجارية وسط العاصمة.





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أمكن في وقت وجيز التعريف بهوياتهم والقاء القبض عليهم وبتقديمهم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بباب بحر اعترفوا بارتكابهم 14 عملية سرقة والتفريط بالبيع في المسروق بتعميق التحريات و تكوين فريق مشترك من إطارات وأعوان مصلحة المتابعة الميدانية وفرقة الشرطة العدلية بباب بحر ومركز الامن الوطني باب سويقة أمكن ايقاف بقية العصابة من بينهم فتاة وحجز كمية من المسروق متمثلة في 03 أجهزة تلفاز ، جهاز كومبيوتر محمول ، قوارير غاز ، دراجة هوائية و23 هاتف جوال اظافة الى 30 غ من مادة الزطلة و ميزان الكتروني و اقراص مخدرة ...



باستشارة النيابة العمومية اذنت باحالتهم بحالة احتفاظ من أجل "تكوين وفاق اجرامي قصد الاعتداء على الاملاك والسرقة والمشاركة في ذلك" .

