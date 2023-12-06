يحدث في تونس... " 21 يوم في فندق All Inclusive مع تذكرة طائرة ب550 أورو"

نشرت وكالة الاسفار" توماس كوك" عرضا غير مسبوق لقضاء عطلة في تونس بابخس الاثمان.

ووفق العرض فان سعر قضاء 21 يوم في فندق بحجز كامل مع تذكرة طائرة تبلغ 550 أورو أي نحو 1800 دينار.



ولاقى العرض قرابة ال1000 تعليق خاصة من البريطانيين ..



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وكانت شركة توماس كوك أقدم شركة سياحة فى العالم، أعلنت افلاسها في سبتمبر 2019 نتيجة أزمات مالية متلاحقة وديون متراكمة لم تستطيع الوفاء بها، و عادت العلامة التجارية للعمل من جديد، بعد استحواذ إحدى الشركات الصينية الكبرى على العلامة التجارية، ليعود اسم توماس كوك للعمل السياحى ....

أخبار ذات صلة: رسميا.. ''توماس كوك'' أقدم شركة سفر في العالم تشهر إفلاسها... وكانت شركة توماس كوك أقدم شركة سياحة فى العالم، أعلنت افلاسها في سبتمبر 2019 نتيجة أزمات مالية متلاحقة وديون متراكمة لم تستطيع الوفاء بها، و عادت العلامة التجارية للعمل من جديد، بعد استحواذ إحدى الشركات الصينية الكبرى على العلامة التجارية، ليعود اسم توماس كوك للعمل السياحى ....