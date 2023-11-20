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استيلاءات مالية تحيل وزير بيئة اسبق على القضاء

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 10:54 قراءة: 0 د, 34 ث
      
نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف تجاوزات مالية وادارية بوزارة البيئة شملت الابحاث فيها وزيرا اسبقا للوزارة المذكورة .

وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وحضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
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وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل المحاكمة لاكتمال النصاب القانوني للهيئة وقد فوض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة النظر في التأخير.


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