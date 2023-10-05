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في لقاء مع رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ، وديع الجريء يؤكد على قيمة المدرب التونسي و الخبرات التونسية في الطب الرياضي وفي العديد من المجالات الملتصقة بكرة القدم

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 12:15 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ﺇلتقى يوم أمس الاربعاء 4 أكتوبر 2023 ، وديع الجريء مع رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بالشيخ سالم الوهيبي ، وذلك في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم .

تمحور اللقاء خاصة حول إعداد اتفاقية شراكة وتعاون بين الجامعتين على أن يقع إمضائها في أقرب الآجال الممكنة في تونس أو في مسقط، وقد أكد وديع الجريء على مكانة المدرب التونسي وحضوره القياسي في البطولات العربية والافريقية وكذلك تميز الاطارات الطبية وشبه الطبية التونسية في اختصاص الطب الرياضي وكذلك في العديد من المجالات الأخرى الملتصقة بكرة القدم ، وهو ما يتيح مجالا واسعا في تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين ، وهو ما أكده واستبشر به رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الذي اطلع من خلال هذه الزيارة على مختلف مقرات الجامعة المنجزة والتي هي في طور الإنجاز ، والذي أكد بدوره رغبته في تبادل الخبرات بين البلدين وتنظيم تظاهرات رياضية بين مختلف الفئات السنية في عمان وفي تونس .


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