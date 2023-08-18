محمد اليوسفي : وزارة التعليم العالي تتجاهل انجاز جامعة صفاقس

وزارة التعليم العالي تتجاهل انجاز جامعة صفاقس و الوزير لم يكلف نفسه حتى عناء إرسال تهنئة او نشر بلاغ او تدوينة... في بلد أصبحت فيه الاخبار الإيجابية عملة نادرة... خبر تموقع جامعة صفاقس ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم ضمن تصنيف شنغهاي يمر مرور الكرام في وسائل الإعلام التونسية ويتم تجاهله سياسيا من قبل سلطة الإشراف.مع العلم أن 4 بلدان افريقية فقط وردت في هذا التصنيف وهي تونس(بفضل جامعة صفاقس) وغانا وجنوب افريقيا ومصر... في حين ان دولا أخرى تخصص أضعاف الميزانية التي تخصص للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس(مثل المغرب) لم تتمكن من دخول قائمة ال 1000 في تصنيف شنغهاي.