سعيّد في زيارة غير معلنة لحمام بنت الجديدي.. وحجز أرشيف المكان‎

أكد مصدر مسؤول لاذاعة موزاييك أن رئيس الجمهوربة قيس سعيّد أدى مساء اليوم الخميس 10 أوت 2023 زيارة غير معلنة إلى حمام بنت الجديدي بالحمامات التي تم ترميمه وافتتاحه رسميا من قبل والية نابل صباح ملاك ووزير الصحة.وأكد المصدر ذاته أنه حجز الأرشيف في ما يبدو استجابة لمراسلة وجهها عدد من نواب الجهة إلى رئاسة الجمهورية طلبا للتدقيق في مصاريف الترميم التي ناهزت خمسة ملايين دينار، وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شكوك حول دقة المبالغ ومواصفات الترميم. ويشار إلى أن الزيارة لم تدم أكثر من 15 دقيقة.