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الترفيع في حكم قضائي ضد سيف الدين مخلوف

Publié le Samedi 10 Juin 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حكمت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس غيابيا بعام و8 أشهر سجنا في حق المحامي سيف الدين مخلوف بعد أن كان محكوما ابتدائيا ب8 أشهر سجنا وذلك في القضية المتعلقة بتهجمه على مساعد وكيل الجمهورية سابقا بإلمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

وكان مساعد وكيل الجمهورية رفع شكاية ضد مخلوف على خلفية نشره لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كال فيها تهديدا وفق نص الشكاية لمساعد وكيل الجمهورية على خلفية الكشف عن مدرسة تحت مسمى ''قرآنية'' بمعتمدية الرقاب، اتهم المشرفون عليها بامتهان كرامة الأطفال المزاولين دراستهم بها وارتكاب عدة تجاوزات اخلاقية في حقهم وصلت حد الاغتصاب.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 268094

Franchise  (Tunisia)  |Samedi 10 Juin 2023 à 12h 51m |           
La justice a prononcé le verdict, donc cet individu qui se prenait pour Zorro n'a eu que ce qu'il mérite. Agir insolemment et avec agressivité gratuite ont fait de lui un baltringue devant les juges.


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