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كرونيكوز في قناة تونسنا تثير الجدل : المرأة الّي تصوحب على راجلها تستحق الضرب والرجال الي يصرفو عليهم نساهم يستحقوا الضرب زادة

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أثارت الجمعة 9 جوان، كرونيكوز في برنامج العيلة وتلمت على قناة تونسنا جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك بسبب تصريحاتها التي اعتبر النشطاء أنها تحرض على العنف ضد المرأة.
وخلال الحديث عن العنف ضد المرأة، قالت الكرونيكوز في البرنامج ثمة نساء توصل روحها للضرب ..كيما المرا الي تصوحب على راجلها هاذي تستحق الضرب".
كما اعتبرت ان هناك أيضا نوعية من الرجال الذين يستحقون الضرب مثل الرجال الي المرا تصرف عليه" وتابعت قائلة " موش راجل الي يقبل المرا تصرف عليه".
رابط الفيديو : بداية من الدقية 5 و 27 ثانية
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