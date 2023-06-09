وزير النقل يستقبل سفير دولة قطر بتونس

استقبل وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة 9 جوان 2023 سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي لتبادل وجهات النظر حول أوجه التعاون المشترك في قطاع النقل، مشيدين بعراقة العلاقات بين البلدين الصديقين

وكانت مناسبة هنّأ خلالها ربيع المجيدي السفير على النجاحات التي حققتها دولة قطر بمناسبة تنظيم التظاهرات الدولية والإنجازات الكبيرة خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات ذات صلة بقطاع النقل.



وعبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة التي تحدو بلديهما لتدعيم التعاون في جميع أنماط النقل وحاصة خدمات النقل الجوي والنقل الحضري المعتمد على الطاقة النظيفة ، كما أعربا عن استعدادهما للإستفادة المتبادلة من فرص الإستثمار المتوفرة بالبلدين باعتبار موقعيهما الإستراتيجيين وأيضا في مجال تدريب العنصر البشري وتأهيله في قطاع النقل باعتبار النجاحات التي حققتها المؤسسات العاملة في هذا القطاع بالبلدين وريادتهما في المجال