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يتسلح ب"Arrache-clous " ويحاول تهشيم رأس أحد المصلين

Publié le Lundi 15 Mai 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نظرت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة في ملف قضية تتعلق بإقدام شاب على محاولة تهشيم رأس أحد المصلين ب"Arrache-clous " حيث استغل انشغاله بالصلاة وانهال عليه ضربا الى ان فقد للوعي وقد قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 12 سنة من اجل محاولة قتل شخص طبق الفصلين 99 و205 من المجلة الجزائية المرتبطة بجريمة ارهابية ومن اجل تعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بتنظيم ارهابي وبمرتكبيها .

هذا وقضت المحكمة بوضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.

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