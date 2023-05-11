22 سنة سجنا لمخبر الإرهابيين ومزودهم بالمتفجرات والمقاتلين

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب22 سنة سجنا في حق عنصر كان يتولى دعم الإرهابيين بالجبال بالمعطيات والمتفجرات والمقاتلين.



ووجهت للمظنون فيه تهم الانضمام داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص للانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية وتوفير مواد متفجرة لفائدة تنظيم ارهابي،والاشادة والتمجيد بعملية ارهابية.



هذا وقضت المحكمة ب7 سنوات سجنا في حق مساعد المتهم.





