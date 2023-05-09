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مريم الدباغ تنهار باكية : "عمري ما تصورت نتوقف في بوشوشة... ونشكر كل الي وقفو معايا"

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 07:30 قراءة: 0 د, 43 ث
      
تم يوم الاثنين 8 ماي، الافراج عن "الانستغراموز" مريم الدباغ، بعد 24 ساعة على ايقافها وذلك وفق ما أعلنه محاميها بلال التازني في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك.
وقال المحامي في تدوينته "مريم الدباغ حرة نشكرو المحكمة على حسن تطبيق القانون".

يذكر انه تم يوم الاحد ايقاف مريم الدباغ خلال محاولتها السفر الي الخارج بعد ان تبين انها محل مناشير تفتيش بخصوص قضايا تتعلق باصدار شيكات دون رصيد.

مريم الدباغ بعد إطلاق سراحها " تصدمت كي وقفوني في بوشوشة وخفت"
وفي فيديو نشر على الفايسبوك بعد إطلاق سراحها, قالت الانستغراموز مريم الدباغ أنها صدمت بسبب ايقافها من مطار قرطاج بسبب شيكات تم خلاصهم.
وأضافت وهي باكية " خفت كثيرا لاني غير متعودة بالسجن ..."... وتابعت " الكثيرون تضامنوا معي وطالبوا باطلاق سراحي ... شكرا لكل من ساندني".


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