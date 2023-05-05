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قضية المطار :هذا ما قررته محكمة التعقيب في حق المحامي مهدي زقروبة

Publié le Vendredi 05 Mai 2023 - 17:04 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قررت اليوم محكمة التعقيب بتونس الحكم بالنقض والاحالة بخصوص قرار الدائرة الاستئنافية الجناحية العسكرية القاضي بسجن المحامي مهدي زقروبة مدة 11 شهرا مع حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمسة أعوام وذلك فيما عرف بملف بأحداث مطار تونس قرطاج الدولي .

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