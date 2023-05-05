استئصال رحم امراة بالكاف ووفاة مولودها : بطاقاتى ايداع بالسجن في حق ناظرين وهذه التهم الموجهة لجميع المتهمين

باب نات - افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف فوزي الداودي في تصريح ل"باب نات "اليوم الجمعة 5 ماي 2023 ان النيابة العمومية استمعت أمس وحررت لساعات طويلة مع 8 أشخاص محتفظ بهم واربعة اخرين محالين بحالة تقديم فيما عرف بقضية وفاة رضيع واستئصال رحم امه وقد قررت فتح بحث تحقيقي في شانهم ثم احالت الملف على أنظار قاضي التحقيق وبعد استنطاقهم جميعا أي 12 متهما قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ناظر المستشفى الجهوي بالكاف ،وناظر مصحة خاصة والابقاء على بقية المتهمين بحالة سراح على ذمة الملف... موضحا ان الابحاث لا تزال جارية .



وكشف محدثنا ان التهم الموجهة للمتهمين تمثلت في القتل على وجه الخطأ المتسبب عن اهمال وتقصير ،والامتناع المحظور والإهمال ،والحاق اضرار بدنية للغير نتيجة الإهمال والتقصير.





ويذكر أن الحادثة تمثلت في نقل امرأة في حالة مخاض من المستشفى المحلي بالقصور إلى المستشفى الجهوي بالكاف الذي يفتقد لطبيب مختص في التوليد مما دفع الى نقلها إلى مصحة خاصة التي رفضت التكفل بها اعتبارا للظروف الاجتماعية المزرية لهذه المراة وعدم قدرتها على التكفل بمصاريف العملية القيصرية وهو ما دفع الى إعادتها إلى المستشفى .



وقد ادى هذا ا لاهمال والظروف المتردية للمرفق الصحي العمومي بالجهة الى وفاة الرضيع داخل سيارة الإسعاف وفي ظروف قاسية ودون مساعدة طبية والى استئصال "رحم الام".



