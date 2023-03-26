وزارة الشباب والرياضة: إقرار مجانية دخول المشجعين لمقابلة النيجر والجزائر بملعب رادس يوم الاثنين

Publié le Dimanche 26 Mars 2023 - 21:45 قراءة: 0 د, 35 ث
      
مبادرة من رئيس الجمهورية وضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024، وفي اطار المقابلة الرياضية التي ستجمع منتخب النيجر والمنتخب الجزائري يوم الإثنين 27 مارس 2023 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، قررت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة :
- التعهد بخلاص معاليم استغلال الملعب الاولمبي برادس من قبل الوزارة.
- مجانية الدخول بالنسبة للمشجعين من النيجر والجزائر وأيضا تونس، وذلك دعما لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقاءنا الافارقة.
وتنطلق المباراة بداية من الساعة الخامسة 17.00.

وكانت بعثة المنتخب الجزائري وصلت إلى تونس، الأحد، تحسباً لمواجهة حاسمة ضد منتخب النيجر ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث الفوز فيها سيضمن لـ"الخضر" تأهلاً للعرس القاري المزمع إجراؤه في ساحل العاج مطلع السنة المقبلة.

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