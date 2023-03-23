سامي الفهري يندد بقرصنة الحلقة الأولى من مسلسل فلوجة

عبر مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري عن انزعاجه من قرصنة الحلقة الأولى من مسلسل الفلوجة وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي لكي تتم متابعتها مجانا.وشدد على أن ذلك سيؤثر سلبا على انتاج المسلسلات التونسية خارج شهر رمضان.وتراهن قناة الحوار التونسي في هذا الموسم الرمضاني على مسلسل فلوجة لسوسن الجمني بمشاركة العديد من الأسماء المعروفة والاخرى الجديدة التي ستكون مفاجاة رمضان حسب بلاغ للقناة.