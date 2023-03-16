زهير المغزاوي: مبادرة إتحاد الشغل تجاوزها الزمن

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 22:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الأمين العام لحركة الشعب زهيّر المغزاوي في مداخلة على قناة التاسعة أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الأخيرة جاءت متأخرة.
وأضاف " لا معنى اليوم لهذه المبادرة حيث تجاوزها الزمن ونحن في منظومة جديدة".
وتابع " اليوم يجب أن نؤسس لوضع سياسي جديد وفق المؤسسات الجديدة".

وأواخر ديسمبر الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان .




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