La photo montre le navire roulier envoy par Chery en Europe, en Australie et sur d'autres marchs pendant la Fte du Printemps





La photo montre l'activit des utilisateurs de vhicules l'tranger de Chery



La photo montre chaque modle de la marque Chery qui sera transport vers les marchs mondiaux via le terminal international du port de Wuhu

Le Nouvel An lunaire chinois de 2023 a vu qu'un navire roulier charg de 3 286 vhicules Chery a officiellement quitt le port de Shanghai. Baigns du chaud soleil de l'Anne du Lapin, ils arriveront enfin en Turquie et sur d'autres marchs europens aprs environ un mois de voyage maritime.Au cours de la fte du printemps qui vient de s'couler, Chery a envoy 24 000 vhicules dans 11 pays et rgions d'Europe, d'Australie et d'Amrique du Sud, dont prs de la moiti des navires rouliers sont arrivs au port, inaugurant un bon dpart en explorer ses activits l'tranger.De nos jours, les vhicules chinois, comme les tlphones portables et les appareils lectromnagers en Chine, deviennent rapidement le nouveau choix des utilisateurs du monde entier. En particulier, l'anne 2022 qui vient de s'couler a vu l'exportation d'automobiles chinoises atteindre 3 111 000 units, dont 452 000 units de Chery ont t exportes, en hausse de 68 % d'une anne sur l'autre, se classant au premier rang des marques chinoises en termes de volume des ventes l'exportation de vhicules de tourisme pendant 20 annes conscutives. Cette anne-l, un vhicule chinois sur sept partant l'tranger provenait de Chery; En moyenne, un vhicule Chery made est livr aux utilisateurs trangers toutes les 70 secondes.Visant fournir de meilleurs produits et services aux utilisateurs mondiaux, le groupe Chery a continu d'tendre la prsentation et le lancement de ses marques et produits haut de gamme sur les marchs trangers au cours des dernires annes. En tant que reprsentants des produits phares, les modles de srie des sries TIGGO 8 et TIGGO 7 ont gagn la confiance et la faveur des consommateurs trangers ; De plus, TIGGO 8 a t dsign plusieurs reprises comme vhicule d'accueil pour les invits de l'État au Brsil et dans d'autres pays. À ce jour, les vhicules d'exportation cumuls du groupe Chery ont dpass 2 400 000 units, reprsentant 20 % du volume total des exportations d'automobiles chinoises au cours de la mme priode.De "aller dans le monde", "se dvelopper profondment" "construire une image de marque", Chery a explor la pratique innovante des marques automobiles chinoises qui se mondialisent. Quant Chery, elle adhre toujours deux principes : l'un est de partager les rsultats de la coopration avec les pays et partenaires d'outre-mer, devenant ainsi un partenaire populaire ; L'autre est de s'intgrer profondment dans la chane mondiale de l'industrie automobile, de favoriser le dveloppement local, de devenir une entreprise citoyenne locale, afin de contribuer au dveloppement conomique et social du pays d'accueil. Du point de vue de Chery, la mondialisation de l'industrie automobile chinoise aujourd'hui n'est pas seulement la mondialisation du march, mais aussi la mondialisation du "nous", marquant l'entrelacement des talents, de la technologie, de la chane d'approvisionnement, de la culture et d'autres aspects.Jusqu' prsent, l'exportation l'tranger est devenue un moteur important pour le dveloppement rapide du groupe Chery, ce qui est propice la croissance tonnante de Chery contre-courant. Selon les donnes publies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, le groupe Chery se classe au deuxime rang du secteur avec un taux de croissance de 28,2 % parmi les 10 premiers groupes d'entreprises automobiles en termes de ventes en 2022. Plus prcisment en 2022, le volume des ventes annuelles de Chery Le groupe a dpass pour la premire fois les 1 000 000 d'units avec un excellent volume de ventes de 1 230 000 units, crant la meilleure performance de l'histoire de tous les principaux indicateurs commerciaux. Jusqu' prsent, Chery Group compte un total de 11 200 000 utilisateurs dans le monde, dont 2 400 000 l'tranger.