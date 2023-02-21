تعلقت به 3 قضايا :هذا ما قرره القطب المالي في حق المدير العام الاسبق لديوان الطيران المدني والمطارات

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 13:28قراءة: 0 د, 29 ث
      
نظرت صباح أمس الإثنين 20 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة؛ في 3 قضايا تعلقت بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات عبد الرحمان التليلي، والرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.

وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة افريل المقبل، لانتظار نتيجة الاختبارات ،وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر شأنه شأن محامي المتهم النظر في التأخير.

هذا ولم يحضر عبد الرحمان التليلي جلسة المحاكمة وطلب محاميه التاخير لاحضاره.


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