إعفاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من مهامه وتعيين نبيل عمّار خلفا له‎‎

إعفاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من مهامه وتعيين نبيل عمّار خلفا له‎‎

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 19:06 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وتعيين نبيل عمّار ليشغل هذا المنصب، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأدى الوزير الجديد اليمين امام رئيس الدولة، وفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

يشار الى أن عثمان الجرندي كان قد شغل منصب وزير للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منذ 24 أوت 2020.


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