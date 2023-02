مھرجان العلوم : لقاء الابتكار والإبداع والتواصل بقصر العلوم بالمنستير الدورة الثّامنة من 29الى 30 أفريل 2023

مهرجان العلوم ملتقى علمي سنوي ینظمه قصر العلوم بالمنستير ویمثل فرصة هامة للمهتمين بالنشاط العلمي والعاملین على نشر الثقافة العلمیة لعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم ولتحقیق التواصل المنشود بينهم وبين مختلف الهياكل العلمیة ومكونات النسیج الإقتصادي والاجتماعي.

هذا المهرجان الذي جلب اهتمام المشاركین من تونس ومن العالم واستقطب ما یزید عن 15ألف زائر في دوراته السابقة، یبلغ هذه السنة دورته الثامنة وینتظم یومي 29و 30 أفريل 2023، ويفتح المجال للهياكل والمنظمات العلمیة الوطنیة والدولیة العمومیة والخاصة للمساهمة في فعالياته أو المشاركة في مختلف المسابقات.





الأھداف

يهدف مهرجان العلوم الى:

المساهمة في نشر الثقافة العلمیة بشكل مبسط وجذاب،

تحفیز الشباب على روح البحث والابتكار،

إحداث حلقات للتواصل بین العاملين في مراكز ومتاحف العلوم وطنيا ودوليّا وبينهم وبین مكونات النسیج الاقتصادي والاجتماعي.



المحتوى والبرنامج

تحتوي الدورة الثامنة لمهرجان العلوم على عدید الفقرات والمحاور المتنوعة، وسيقع تنزیل المشاریع العلمیة لمختلف المشاركین في المسابقات العلمیة على منصة رقمية أعدت بالتعاون مع جامعة تونس الإفتراضية. تتمثل المسابقات أساسا في :

المسابقة الوطنیة للإبداع التلمذي والتي تهم التلامیذ بكافة مستویاتهم والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع وزارة التربیة وكافة المندوبیات الجهوية الراجعة لها بالنظر.

المسابقة الوطنیة للابداع الشبابی التي يتم تنظيمها بالاشتراك مع الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والریاضة والادماج المهني وتتمحور حول "استدامة الموارد الطبيعية في الجهات" وذلك من خلال أربع مسابقات:

مسابقة ومضة تحسيسية صوتية.

مسابقة ومضة تحسيسية صوت وصورة.

مسابقة أفضل مقال.

مسابقة أفضل صورة رقمية.

المسابقة الوطنیة لمشاريع التخرج الجامعية ذات القيمة المضافة والمفتوحة خصیصا لفائدة الطلبة والتي يتم تنظیمها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتثمين البحث والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والتي حددّت محاورها كالأتي:

Energies renouvelables et applications.

Conception et réalisation de systèmes innovants.

Smart agriculture et smart textile.

Internet des objets et télé applications.

المسابقة الوطنية للمسرح العلمي التي يتم تنظيمها بالاشتراك مع وزارة الثقافة.

المسابقة الوطنية للابداع والابتكار العلمي المفتوحة لكافة الأشخاص والجمعیات والهياكل العمومیة والخاصة.





وحرصا على مستوى ونوعية المسابقات المقدّمة في المهرجان، يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة تعمير استمارة التسجيل بكل دقة وارسالها على العنوان التالي psm@psm.rnu.tn وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2023، يتم على إثرها اعلام أصحاب المشاركات المقبولة ليقوموا بتسجيل فيديو MP4 عالي الجودة لا تتجاوز مدّته 3 دقائق يقدمون من خلاله مساھماتهم أو مشاريعهم أو إنجازاتهم بطريقة مبسطة وجذابة ويقع ارساله على نفس العنوان وذلك في أجل أقصاه 15 مارس 2023.