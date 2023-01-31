من هو وزير الفلاحة الجديد ؟

Publié le Mardi 31 Janvier 2023 - 07:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين، تحويرا وزاريا على الحكومة عيّن بمقتضاه عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة.

من هو عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة الجديد؟

عبد المنعم بلعاتي متحصّل على الشهادة العسكرية من المدرسة الحربية العليا اختصاص طيّار نفاثة. وتحصّل على تكوين ضابط بالأكاديميّة العسكريّة بتونس وتكوين ضابط طيّار بالأكاديميّة الجويّة بإيطاليا وتكوين ضابط طيّار مقاتل بتونس.

وشغل عبد المنعم بلعاتي خطط آمر الوحدة الجويّة 15 بالنيابة (1996-1997) وآمر الوحدة الجويّة 15 (1997-2001) وآمر القاعدة الجويّة بصفاقس (2002-2003) وآمر الوحدة الجويّة 15 (2004-2005) وآمر القاعدة الجويّة بالخروبة (2005-2008) ورئيس مكتب التدريب والعمليات بأركان جيش الطيران (2008-2013) ومدير التعاون والعلاقات الدوليّة (2013-2015) وملحق عسكري بحري وجوّي لدى سفارة تونس بمدريد (2015-2017) ومدير الأفراد والتكوين وأخيرا متفقدا عاما للقوّات المسلّحة (2017).

المصدر موزاييك


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