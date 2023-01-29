أسامة الخليفي: الشعب أطلق اليوم رصاصة الرحمة على 'انقلاب 25 جويلية'

اعتبر القيادي في حزب قلب تونس أسامة الخليفي أن الشعب التونسي قد قال كلمته اليوم حيث أطلق رصاصة الرحمة على مسار 25 جويلية وذلك بضعف إقباله على الدور الثاني من الانتخابات التشريعية



وأضاف الخليفي خلال تدخله في ديوان اف ام أن الشعب التونسي أرسل رسائل واضحة تعبر عن رفضه للمسار الحالي وهي رسالة ثانية قوية بمثابة الثورة الصامتة بأسلوب حضاري



وبين الخليفي أن 'برلمان الانقلاب ولد ميتا ' إذ سيتم تنصيب برلمان دون شرعية داعيا إلى الاتعاظ من تجربة البرلمان السابق إن ما يحدث عبث حيث يتم اقتياد النواب الجدد إلى محرقة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وفي ظل برلمان لا يستند إلى شرعية كبيرة



ودعا القيادي في حزب قلب تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيقاف 'المسار العبثي' وإلى الرجوع إلى طاولة الحوار في مناخ سليم وإلى التركيز على أولويات الشعب التونسي



