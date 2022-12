Communiqu de Presse -

En fournissant un soutien total au football, Chery est largement reconnu par la communaut sportive

Rcemment, la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022 bat son plein et verra 32 quipes montrer leurs comptences et leur bravoure sur le terrain de football. Au cours de la Coupe du monde de cette anne, Chery, en tant que partenaire important de nombreux mdias et organisations commerciales, non seulement les soutient fortement en matire de vhicules de travail et d'autres aspects, mais galement planifie et co-cre de nombreux programmes avec plusieurs stars du football et clbrits dans le secteur du sport, qui sont chaleureusement accueillis par la majorit des fans de football.En tant que sport numro un au monde, le soutien et l'amour de Chery pour le football sont vidents pour tous. Au cours des dernires annes, Chery tait actif dans des pays et des rgions pris de football comme le Chili et l'Équateur, contribuant aux sports locaux en parrainant des quipes et en soutenant l'ducation au football. Il a aid galement l'quipe de l'Équateur pour remporter le championnat sud-amricain.Pendant la Coupe du monde de cette anne, Chery investit des ressources importantes au Qatar, fournissant des vhicules de travail de qualit suprieure au service de scurit du Qatar et aux quipes de mdias de plus de dix pays. Chery est galement le vhicule officiel dsign de Qatar Airways, fournissant des services de voyage aux touristes du monde entier se rendant au Qatar pour regarder les matchs. Tout en amliorant l'efficacit du travail du personnel concern et en allgeant la pression de la circulation dans la rgion, Chery est bien accueilli par un grand nombre d'habitants.En outre, Chery ne mnage non plus aucun effort pour contribuer la Coupe du monde dans d'autres pays. Pour tre prcis, au Tunisie, Chery a invit un journaliste bien connu, M.Nabil, mener une interview spciale dans la rue sur la Coupe du monde ; en Équateur, Chery collabore avec trois journalistes sportifs de haut niveau qui se rendent au Qatar, prsentant ainsi un grand nombre de contenus brlants et partageant les dernires nouvelles sur les matchs avec les fans de football du monde entier ; et au Brsil, puissance du football, Chery s'associe des programmes sportifs, dont Globo TV et SporTV, pour transmettre la passion et l'amour pour la Coupe du monde chaque citoyen brsilien devant la tlvision en diffusant des vidos de Chery avec la Coupe du monde comme thme lors de cet vnement, partageant ainsi de merveilleux moments de football avec tout le peuple brsilien.En outre, Chery organise galement une srie d'activits passionnantes en Russie, en Tunisie, en Irak et dans d'autres pays, telles que celle de regarder des matchs de football hors ligne avec des stars du football et celle de regarder des match entre parents et enfants, ce qui a effectivement anim l'atmosphre culturelle du football et renforc l'enthousiasme des fans et des gens locaux pendant la Coupe du monde, gagnant une grande apprciation de la part des mdias sportifs et des instances dirigeantes concernes dans chaque pays.***Avec la Coupe du monde comme nouveau dpart, Chery acclre son processus de mondialisationLes actions actives de Chery pendant la Coupe du monde non seulement animent avec succs l'atmosphre des spectateurs tant au Qatar et que dans le reste du monde, mais galement jouent un rle positif dans l'amlioration de limage et de la notorit de la marque. En tant qu'entreprise automobile base sur la technologie qui dveloppe le march mondial depuis plus de deux dcennies avec dix millions d'utilisateurs dans le monde, Chery est communment reconnue par les consommateurs dans plus de 80 pays et rgions grce sa forte force et sa rputation sur le march qui s'amliore de plus en plus. Pendant la Coupe du monde, on s'attend ce que davantage de consommateurs dcouvrent la marque Chery et s'intressent aux excellents produits Chery grce la mise en page active de Chery et aux mains conjointes des stars du football et des clbrits.D'autre part, en travaillant en troite collaboration avec des joueurs de football de classe mondiale, des journalistes clbres et des commentateurs sportifs, Chery peut efficacement renforcer sa rputation et sa popularit dans le cercle des clbrits et promouvoir l'influence de sa marque et de ses produits un nouveau niveau avec la puissance de l'industrie des mdias, ce qui peut galement jouer un rle positif dans l'orientation et la promotion des futures stratgies de Chery en Europe et en Amrique. De plus, la srie d'initiatives productives de Chery amliorera galement de manire considrable la fidlit des clients existants, ce qui profitera aux ventes de produits et l'attrait de la marque de Chery dans un proche avenir pour se maintenir un niveau considrable tout le temps.